Samentuin in kloostertuin van Redemptoristen 28 april 2018

02u49 0 Essen De Lagere School College Essen is als eerste gestart met een schoolmoestuin op het parkdomein aan het College van Redemptoristen.

Vijf jaar geleden kocht de vzw Kempens Landschap in samenwerking met het gemeentebestuur het parkdomein met het oog op het herstel in zijn oude glorie én om het domein open te stellen voor het publiek. De historische moestuin lag er verwilderd bij. Met de steun van Leader Markante Kempen, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Essen werd deze in 2017 door Kempens Landschap in ere hersteld via het project 'Groenten uit Essen'. De druivenserre en landschappelijke aanleg zijn gerestaureerd waardoor de moestuin terug kan gebruikt worden. "Om dit park veilig en toegankelijk te maken voor wandelaars gebeurden er al heel wat achterstallige snoei- en andere onderhoudswerken", zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). "De vijver werd geruimd en voor het ganse gebied werd een bosbeheersplan opgesteld. Hopelijk wordt er nu zo vlug mogelijk een gepaste herbestemming gevonden voor het prachtige kloostergebouw." (VTT)