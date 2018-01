Roodlichtcamera krijgt groen licht FLITSPAAL MOERKANTSEBAAN RAAKT NU WEL DOOR KEURING TOON VERHEIJEN

02u45 0 Foto Laenen Aan dit slimme verkeerslicht komt er een flitspaal die roodrijders zal beboeten. Essen Dit voorjaar wordt er ter hoogte van het slimme - maar voor vele buurtbewoners irritante - verkeerslicht op de Moerkantsebaan een extra roodlichtcamera geplaatst. Bestuurders die dan nog door het rode licht zullen rijden, krijgen onherroepelijk een proces-verbaal aan de broek. Verder zit er ook trajectcontrole in de pijplijn.

Het slimme verkeerslicht op de Moerkantsebaan in Essen kwam er nadat de volledige straat werd heraangelegd. Als het verkeerslicht hardrijders detecteert, springt het licht op rood. Maar al sinds de installatie in augustus 2015 zorgt het verkeerslicht voor de nodige frustraties: heel wat hardrijders vlammen nog net door het oranje zodat hun achterliggers, die zich wel netjes aan de snelheid houden, voor het rode licht staan.





Enkele tientallen bestuurders werden er al geverbaliseerd voor ofwel door het rood rijden ofwel te snel rijden. De kleuters en leerlingen van de school Mariaberg op Hoek waren het vorig jaar ook beu dat heel wat automobilisten het rode licht aan hun school straal negeren. De leerlingen hielden een ludieke actie waarbij ze chauffeurs 'beboetten' met een droevige smiley.





Doorbraak

Begin vorig jaar leek er een doorbraak te komen. De gemeente had zelfs geld opzij gezet voor de aanschaf van een 'supercamera'. Die zou tegelijkertijd hardrijders en roodrijders kunnen flitsen. Twee vliegen in één klap dus. Maar het toestel geraakte niet door de technische keuring. Nu is er toch een doorbraak in het dossier. "We hebben 75.000 euro voorzien in de begroting", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "De bedoeling is dat de camera in februari of maart geplaatst wordt. Het zal een camera zijn die elke bestuurder die door het rode verkeerslicht rijdt, zal registreren. Inderdaad, geen dubbele functie dus. Maar daarnaast zullen we uiteraard ook gewone snelheidscontroles blijven uitvoeren."





Trajectcontroles

De politie zal dus ook gewone snelheidscontroles houden op de Moerkantsebaan, maar ook daar kan binnenkort wel eens verandering in komen. De politiezone Grens is immers ook bezig met het uitwerken van een netwerk van nummerplaatlezers die ingezet kunnen worden voor trajectcontrole. De Moerkantsebaan zou daarbij één van de mogelijke trajecten zijn. Mogelijk komt daar in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid over. Ook op andere plaatsen in de zone zouden er mogelijk camera's geplaatst worden.