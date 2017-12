Rijdend zwembad voor Warmste Week KELDERTRAPKEN WIL 17.000 EURO INZAMELEN VOOR 'DE VLOTTER' TOON VERHEIJEN

03u02 156 Foto Laenen Frederik Raes, Maarten Hereijgers. David Early en Ivan Andriessen. Op de achtergrond de vrachtwagen met het mobiele zwembad. Essen De leden van cultuurvereniging 't Keldertrapken pakken na tien jaar nog eens uit met een stunt. Vanaf zaterdagmorgen trekken ze zwemmend in een container op een vrachtwagen naar Wachtebeke, in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar De Vlotter, het dagbestedingscentrum voor mensen met een beperking.

Tien jaar geleden stond Music for Life in het teken van zuiver drinkwater en toen kwamen ze bij 't Keldertrapken op het idee om al zwemmend naar Leuven te gaan. Langs beken en rivieren was de bedoeling, maar het werd uiteindelijk een rijdend zwembad op een vrachtwagen. "Eigenlijk is het sindsdien altijd wel een beetje blijven kriebelen", lacht Frederik Raes van 't Keldertrapken. "Al redelijk snel hebben we beslist om onze actie opnieuw al zwemmend te doen."





De 40-voetcontainer met het zwembad is ongeveer 12 meter lang en zal ongeveer 20.000 liter water bevatten. Dat heeft - gelukkig- een aangename temperatuur van 36 graden. Een transportfirma die is gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer zal het containerzwembad van Essen naar domein Puyenbroeck rijden. "In de container is ook een ruimte waar we kunnen rusten."





In tegenstelling tot tien jaar geleden organiseert 't Keldertrapken dit weekend ook allerlei randacitviteiten. "Iedereen is vrijdagavond (vanavond, red.) vanaf 19 uur welkom, want dan beginnen we met het vullen van de vrachtwagen", vertelt Frederik. We organiseren bovendien een kleine kerstmarkt met allerlei eet- en drankstandjes. Voor de muziek zorgen DJ De Vlotter, de Essense groep Black Leather Jacket, Casserole Fermer uit Kalmthout en tenslotte de dames van 2Empress. Op zaterdag kan iedereen vanaf 9 uur komen ontbijten. "Iedereen kan dan ook plaatjes aanvragen of een duik wagen in ons zwembad", lacht Frederik. "De bedoeling is dat we zaterdag op het middaguur vertrekken." Alle activiteiten vinden plaats in een gehuurde loods aan de Rijkmakerlaan 14 in Essen.





De afstand van Essen naar domein Puyenbroeck, over secundaire wegen, bedraagt ongeveer 80 kilometer. "We maken zaterdagavond wel een tussenstop in Sinaai, in de omgeving van een jeugdhuis. Daar wordt dan ook een evenement georganiseerd ten voordele van de Warmste Week", verduidelijkt Frederik. "Zondagmorgen héél vroeg vertrekken we dan om ergens tussen 8 en 9 uur aan te komen in Wachtebeke. Tijdens de rit is het de bedoeling dat er altijd minstens één van ons aan het zwemmen is. De centen die we inzamelen, komen van sponsors, maar ook van onze randactiviteiten. Tien jaar geleden verzamelden we alles samen ongeveer 15.000 euro. In 2009 was dat met onze tweede actie al iets meer. Nu hopen we opnieuw minstens aan dat bedrag te geraken."





Te koop voor 5.000 euro

"We gaan overigens na dit weekend ons zwembad verkopen via de website 2dehands.be. Het staat er nu al op en er is al een bod van 2.000 euro. Onze vraagprijs is 5.000 euro (lacht)."





Het goede doel dat dit jaar kan rekenen op de opbrengst van de actie is De Vlotter, een nieuwe dagopvang voor mensen met een beperking.