Restauratie douaneloods start in april HANGAR MOET TEGEN LENTE 2019 WEER PRONKEN ALS VANOUDS TOON VERHEIJEN

16 maart 2018

02u50 0 Essen De Groep Monument, specialist in het restaureren van (beschermde) monumenten, start op 9 april effectief met de restauratie van de oude goederenloods in de stationsomgeving van Essen. Tegen de lente van 2019 zou de loods weer moeten pronken als vanouds. De bedoeling is dat dan ook zo snel mogelijk de private partner zijn plannen ontvouwd in de oude loods. Er zijn drie kandidaten waaronder één biobrouwerij.

In de 19de eeuw was Essen een belangrijke grenspost met niet alleen een spoorweg, maar ook een station, een douanepost en enkele quarantainestallen. Tussen de sporen en evenwijdig aan het station werd in het begin van de 20ste eeuw een langgerekte goederenloods gebouwd. De goederenloods, een hangar waar goederen werden overgeladen, dateert uit 1902. De loods werd al snel 'douaneloods' genoemd omdat de buitenlandse goederen er door de douane gecontroleerd worden. Midden jaren '70 werd het gebouw buiten gebrek gesteld. Toen de laatste sporen in de jaren '90 werden verwijderd, werd het gebouw beschermd als monument. Maar eigenlijk trad toen ook het verval in van de ooit pronke loods.





Groep Monument

Eind vorig jaar nog werd - eindelijk - een aannemer aangesteld. Dat werd Groep Monument. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het restaureren en renoveren van monumenten. Het bedrijf is onder meer ook bezig met de restauratie van de 105 meter hoge toren van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. "De startdatum is vastgelegd op 9 april", bevestigt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) het nieuws. " De aannemer is nu al wel gestart met de voorbereidende werken." Er staan ook al enkele werfketen op de site. "De bedoeling is de werken uiteindelijk af te ronden nog voor de zomer van 2019."





4 miljoen euro

De totale kostprijs van de restauratie komt op zo'n vier miljoen euro, maar daarvan wordt ruim 3,7 miljoen euro gesubsidieerd. Ook de buitenaanleg zal nog aangepakt worden. daarvoor kreeg de gemeente nog eens 50.000 euro extra. Dat betekent nogal wat bedrijvigheid in die omgeving, want ook in de Quarantainestallen zijn de werken volop aan de gang.





Rest enkel nog de invulling van de historische site. Eerder waren er al eens plannen voor een brouwerij, maar die sprongen af. Midden vorig jaar werd een nieuwe oproep gedaan, waarbij de mogelijkheden nogal ruim gelaten werden: een brouwerij, een kaasmakerij, een horecazaak, feestzaal, projecten rond natuureducatie, een culturele invulling of zelfs projecten in de zorgsector. Er werden vijf dossiers ingediend, waarvan er uiteindelijk drie weerhouden werden. Een van hen is Warmenbol uit Aartselaar die biobieren maakt. "Wij hebben inderdaad een dossier ingediend om er onder meer een brouwerij te starten, maar we hebben in geen geval al groen licht dus we gaan ons nog niet te veel uitlaten over de plannen", klinkt het bij de zaakvoerder Paul Warmenbol.





Burgemeester Gaston Van Tichelt laat alvast niet in de kaarten kijken. "De gesprekken lopen goed. We verwachten eind april de knoop te kunnen doorhakken", aldus de burgervader.