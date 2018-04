Regionale jobbeurs in sporthal 13 april 2018

De gemeentebesturen van Wuustwezel, Essen en Kalmthout organiseren op 24 april samen een regionale jobbeurs. Ze doen dat in samenwerking met de VDAB. De beurs vindt plaats in de sporthal van Wuustwezel in de Slijkstraat tussen 11 en 16 uur. In totaal zullen er een zestigtal bedrijven uit verschillende sectoren er hun vacatures voorstellen. Bezoekers kunnen er op allerlei informatiestanden ook tips krijgen over solliciteren of kunnen er met al hun vragen rond sociale zekerheid en andere arbeidsvoorwaarden terecht. Bezoekers wordt aangeraden om hun cv mee te brengen. (VTT)