Postbaan nog afgesloten tot 8 februari door verzakking Verheijen

23 januari 2019

19u41 0 Essen De Postbaan in Horendonk zal nog tot en met 8 februari volledig afgesloten door een wegverzakking.

De Postbaan werd midden januari afgesloten iets voorbij het kruispunt met Schriek door een plotse wegverzakking. De verzakking ontstond door een kapotte collectorleiding ter hoogte van de collectorput van Aquafin. De leiding verbindt de riolering rechtstreeks met het zuiveringsstation.

Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid langs Schanker. De netwerkbeheerder Infrax is opgetrommeld om de nodige herstellingen uit te voeren. Ondertussen is er ook een camera-inspectie geweest en die was op zich positief. Niet de hele put zal vernieuwd moeten worden waardoor de weg niet helemaal open gelegd moet worden.

De herstellingswerken zullen normaal tegen 8 februari afgerond zijn. Tijdens de werken zal Lijn 447 Essen Hoek - Horendonk - Wuustwezel de haltes Postbaan - Horendonk: Kraaienberg niet aandoen. Er zijn tijdelijke haltes aan de Nieuwmoersesteenweg ter hoogte van de Postbaan en aan Schanker.