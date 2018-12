Politie start onderzoek naar illegale vossenklemmen Labrador Tommy overleeft het maar enkele dagen geleden overleed Max Toon Verheijen

28 december 2018

16u17 0 Essen Op vijf dagen tijd zijn in de omgeving van de Papenmoerstraat twee honden terechtgekomen in een illegale vossenklem. Labrador Tommy overleefde in tegenstelling tot zijn lotgenoot Max enkele dagen geleden de aanslag niet. Politie en gemeente doen een oproep om verdachte zaken meteen te melden zodat er sneller een onderzoek kan gestart worden.

Vlak voor Kerstmis was de kleine Max, een adoptiehond uit Griekenland, samen met zijn baasjes gaan wandelen op de Kalmthoutse Heide via de ingang aan de Nolsebaan in Wildert (Essen). Hij liep aan een lange leiband, maar geraakte toch in een vossenklem terecht. Het hondje had geen schijn van kans. Donderdag was het opnieuw prijs. Dit keer waren de baasjes van labrador Tommy gaan wandelen en was hun hond in de omgeving van de Papenmoerstraat terechtgekomen in een klem. Samen met de brandweer trokken de baasjes naar dierenartsenpraktijk ’t Hof waar Tommy bevrijd werd. Na een nacht intensieve zorgen mocht hij zelfs naar huis. “Het zou natuurlijk kunnen gaan om een dierenhater, maar we vermoeden dat het toch gaat om een stroper die het gemunt heeft op vossen”, vertelt dierenarts Sarah Fockedey. “Het gaat hier om klemmen waarachter een kooi is gezet met daarin wat kadavers. Bewust dus om dieren te lokken. We hebben in deze streek nog wel zo’n klemmen gehad, maar meestal geraken daarin katten vast. Nu hebben we op vijf dagen tijd al twee honden en zijn we toch wel ongerust want wie weet hoeveel klemmen staan er nog. En ze zijn zeker niet alleen een gevaar voor dieren. We raden wel aan om honden voortaan kort aangelijnd te houden.”

Onderzoek

De gemeente en de politie nemen de zaak ook meer dan ernstig. “We nemen dit zeer ernstig zeker nadat donderdagavond dit nieuwe geval bekend is geraakt”, vertelt burgemeester Gaston Van Tichelt. “We hebben direct contact opgenomen met onze politie die een onderzoek is gestart. We willen de mensen ook wel sensibiliseren. Dat ze alles op sociale media zetten is op zich niet slecht, maar het is ook ontzettend belangrijk dat er aangifte wordt gedaan bij de politie want alleen dan kunnen we doeltreffend ingrijpen.” De burgemeester heeft zelf geen idee of nu alle klemmen gevonden zijn. “We dachten bij het eerste geval van 23 december dat het maar eenmalig was, maar nu is er dus al een tweede klem. Hopelijk blijft het hier bij, maar de kans is reëel dat er nog klemmen staan. Het is zeer ernstig vooral omdat er veel wandelaars zijn en ook veel kinderen rondlopen. Waarom die klemmen er staan ? Geen idee, we gaan uit van een stroper omdat er veel vossen in dat gebied zijn, maar dat wil niet zeggen dat er dan klemmen mogen staan. Hopelijk stopt het.”

Melding

Patrick De Smedt van de politiezone Grens doet ook een oproep om alles te melden. “Zo’n klemmen zijn aartsgevaarlijk en zijn illegaal en dus verboden. We nemen het dus zeker ernstig en zijn met een onderzoek gestart naar wie ze heeft geplaatst en waarom. Wij doen als politie ook een oproep om alle verdachte zaken meteen te melden, want dan kunnen we ook veel sneller ingrijpen.”