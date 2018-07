Politie brengt overlastplaatsen in kaart 03 juli 2018

De gemeente en de politiezone Grens willen het fenomeen van overlast door zogenaamde hangjongeren aanpakken en in kaart brengen. "We krijgen af en toe meldingen van mensen die last hebben van hangjongeren", klinkt het bij de gemeente. "Hangplekken zijn er altijd geweest en meestal zorgen die jongeren niet voor problemen. Maar soms zijn er die wel. Denk daarbij aan heel laat luidruchtige muziek spelen, geen respect tonen voor andermans eigendom, drugsgebruik. We krijgen ook meldingen van oudere jongeren die kleine kinderen wegjagen of zelfs voor overlast gaan zorgen op kampplaatsen. En dat kunnen we uiteraard ook niet tolereren."





De politiezone Grens brengt nu de overlastplaatsen in kaart en daar zullen gericht controles uitgevoerd worden. Indien mogelijk zal er ook in gesprek gegaan worden met de ouders. De politie roept op om melding te doen van eventuele overlastplaatsen zodat er naar een oplossing kan gezocht worden. (VTT)