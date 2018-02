Pingpongtafel verhuist 15 februari 2018

02u51 0

De speeltuin aan de Oude Pastorij verandert binnenkort in een Stoerwoud. Om de werken vlot te laten verlopen, moet de pingpongtafel verhuizen. Die staat dan ook binnenkort in het Smeyerspad naast de kerk. "Er is een vrijwilliger die geregeld met enkele cliënten van De Vlotter pingpongt. Bij mooi weer maken ze gebruik van de tafel aan het Smeyerspad. Ze zullen dat dus zeker niet erg vinden", klinkt het bij de gemeente. (VTT)