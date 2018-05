Perimeter rond obus ingesteld 31 mei 2018

02u27 0

In de Papenmoerstraat heeft een voorbijganger een obus gevonden. De man was met een metaaldetector aan het speuren op een veld en stootte op het kleinood. De man belde de brandweer, die kwam ter plaatse maar van de melder was geen spoor meer. De brandweer stelde een perimeter in en bespreekt verder met de politie de volgende stappen. Vermoedelijk moet DOVO langskomen om het springtuig veilig te verwijderen. (NBA)