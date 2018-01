Over d'Aa wordt drie weken afgesloten 25 januari 2018

02u30 0

Over d'Aa is de komende drie weken volledig afgesloten voor het verkeer ook voor fietsers. Een aannemer start met de voorbereidende werken voor de heraanleg van het centrum van Horendonk. "Ondanks eerdere communicatie tijdens de bewonersvergadering en via buurtinfobrieven blijkt het nu toch noodzakelijk te zijn om Over d'Aa gedurende drie weken volledig af te sluiten, ook voor fietsers", zegt schepen Brigitte Quick (CD&V).





De aannemer start met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de betonnen constructies op donderdag 25 januari. De overstorten komen ter hoogte van transportbedrijf Schrauwen en aan het begin van de Watermolenstraat/Melkerijstraat. De politie zal tot aan de krokusvakantie aan de oversteek van Essendonk naar Essendonkbos tussen 7.45 en 8.30 uur, tussen 15.45 en 16.30 uur en op woensdagmiddag tussen 12.00 tot 12.30 uur extra begeleiding geven aan scholieren zodat zij veilig kunnen oversteken. De snelheid op de Ring wordt hier tijdelijk verlaagd naar 50 kilometer per uur. (VTT)