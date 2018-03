Oude zichtas in ere hersteld 07 maart 2018

02u52 0 Essen Het Regionaal Landschap De Voorkempen gaat de zichtas vanaf domein De Belder naar het station van Essen in ere herstellen, nadat die over de jaren heen volledig is dichtgegroeid.

De zichtlijn werd eind negentiende eeuw gecreëerd door Louis Gihoul. Hij was tussen 1844 en 1870 de directeur van de spoorwegmaatschappij Antwerpen-Rotterdam. Hij was ook eigenaar van het kasteel Hemelrijk. Via de dreef met de dubbele beukenrij en de grote poort had hij altijd een zicht op het stationsgebouw van Essen. Maar in de loop der jaren is die zichtas volledig dichtgegroeid. In overleg met de gemeente Essen en Agentschap voor Natuur en Bos is beslist om deze historische zichtas terug te herstellen. Regionaal Landschap de Voorkempen vzw zal dit beheer op zich nemen. Met dit beheer worden de aanwezige wilgen, essen en elzen om de acht jaar teruggezet tot een stomp boven de grond. Vandaar uit kunnen zij terug uitschieten. Op deze manier kan iedereen vanaf het perron of vanuit de dreef genieten van een geweldig uitzicht met veel historiek. (VTT)