Opruimactie in elke wijk 08 juni 2018

De leden van CD&V roepen elke inwoner van Essen op om op donderdagavond 21 juni om 19 uur mee de straat op te gaan om overal zwerfvuil op te ruimen. "De bedoeling is dat we in elke wijk op één bepaald punt afspreken en dan een uurtje door de straten wandelen", vertelt Brigitte Van Aert. "We gaan alle afval dat we tegenkomen opruimen. De gevonden blikken en flessen tellen we nadien. We berekenen samen wat dit zou opbrengen, mochten we hierop statiegeld ontvangen en voor dat bedrag krijgen de deelnemers een mooie en lekkere attentie." De punten van afspraak zijn het Heuvelplein, de parking van Delhaize op Heikant, het plein op de hoek van de Moerkantsebaan an de Spillebeekweg, het plein Over d'Aa en Postbaan en het Sint-Jansplein in Wildert. (VTT)