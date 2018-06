Oppositie plant 'herdenkingsboom' voor zwembad 18 juni 2018

02u23 0

De verkiezingsstrijd in Essen lijkt stilaan te beginnen. Oppositiepartij N-VA/PLE organiseerde vrijdagavond een herdenkingsplechtigheid voor het gemeentelijke zwembad De Vennen. Dat gebouw werd in 2015 afgebroken omdat de gemeente er geen heil in zag om het te renoveren. Het bad werd in 1972 geopend aan de Sint-Antoniuskerk en bleef dus meer dan 40 jaar open. Toen de sluiting bekend werd gemaakt, ontstond er zelfs een actiegroep. "Wij betreuren het nog altijd dat er geen deftig alternatief voor het zwembad is gekomen", vertellen Tom Bevers en Robin Jacobs van N-VA/PLE. "Daarom hebben we de boom geplant aan het gemeentelijk herdenkingspad in de Paterstuin. We willen met deze actie nogmaals duidelijk maken dat er een alternatief moet komen voor de Essense zwemmers." (VTT)