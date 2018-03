Oppassen voor overstekende amfibieën 16 maart 2018

De gemeente doet een oproep aan de vergunninghouders om de Verbindingsstraat doorheen het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide zo weinig mogelijk of niet te gebruiken. De kikkers, padden en salamanders zijn immers volop aan het ontwaken uit hun diepe winterslaap en trekken dan massaal naar de vennen, grachten en vijvers. Op hun tocht moeten de dieren vaak het verkeer op de verharde wegen trotseren, wat voor velen onder hen de dood betekent. De Verbindingsstraat is één van de knelpunten. "Om het aantal amfibieënslachtoffers te beperken, vragen we aan de vergunninghouders om tijdens deze gevoelige periode de Verbindingsstraat zoveel mogelijk te mijden", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Er zijn ook waarschuwingsborden geplaatst. Wie er toch door moet rijden, vragen we om zeker niet harder dan 30 kilometer per uur te rijden." (VTT)