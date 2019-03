Oplossing in de maak voor extra nooduitgang Oude Pastorie Toon Verheijen

11 maart 2019

15u37 0 Essen Oppositiepartij N-VA/PLE zet druk op de ketel om op de site van de Oude Pastorij een extra nooduitgang te voorzien. Die is nodig omdat verschillende jeugdvereniging er tijdens de zomer het Pullenbal en Exit Summer organiseren en die elk meer dan 1.500 bezoekers trekken. De brandweer had daardoor vorig jaar al opmerkingen over het aantal nooduitgangen. De gemeente lijkt nu een overeenkomst te gaan sluiten met de uitbaters van de naburige tennisclub.

Enkele weken geleden al kregen enkele gemeenteraadsleden en het schepencollege een e-mail vanuit de Chiro en Scouts Essen Centrum met de vraag dringend iets aan het probleem van de nooduitgang te doen, want zij zagen het doembeeld van het niet kunnen doorgaan van het Pullenbal al dichterbij komen. Vorig jaar was er een tijdelijke oplossing door een ponton over De Vest te leggen, maar dat was nogal duur. “Maar het is wel de taak van de gemeente om er iets aan te doen, want Het Pullenbal en Exit Summer trekken elk meer dan 1.500 jongeren naar het Jeugdheem,” zeggen gemeenteraadsleden Bob Konings (N-VA/PLE) samen met Anne Somers, Joris Brosens, Geert Vandekeybus en Tom Bevers. “Om de beide evenementen veilig te kunnen organiseren, zou 18 meter nooduitgang moeten worden voorzien. Nu is er maar 10 meter,” legt Anne Somers uit.

Voor de zomer

N-VA zet druk op de ketel. “Het gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat elke vereniging in onze gemeente optimaal kan werken. Dat is ons uitgangspunt. Daarnaast moet de gemeente natuurlijk instaan voor de veiligheid. We willen daarom dat het gemeentebestuur een oplossing uitwerkt en financiert en liefst voor de zomer. Volgens ons zijn er drie pistes: een poort naar tenniscentrum Rozenhof, een verbreding van de bestaande brug tussen de Oude Pastorij en het Jeugdheem of een constructie die bij elk evenement over de Vest kan worden geplaatst.”

Oplossing

Schepen van jeugd Arno Aerden (sp.a) is al een tijdje met het probleem bezig en zegt dat de oplossing nabij is. “Het klopt dat de bestaande nooduitgangen door het succes van de evenementen niet voldoende meer waren. Een tweetal jaar geleden kocht de gemeente al een stuk grond waardoor er een nooduitgang richting het Heuvelplein kon worden gecreëerd. In serieuze investering van ongeveer 50.000 euro. Vorig jaar besliste de brandweer echter dat het niet voldoende was. Tijdens het Pullenbal van 2018 werd er daarom een ponton over de Vest voorzien. Dat was echter een dure noodoplossing. Nu willen we een structurele oplossing.” En die oplossing is er bijna, want de voorbije weken zat de schepen al samen met de uitbaters van TC Rozenhof. “Dat was een erg positief gesprek,” vertelt Aerden. “Zij zijn bereid om als goede buur mee te zoeken naar een oplossing. Maar zij vragen logischer wijs dan wel respect voor hen als buren en dat er geen misbruik wordt gemaakt van hun vertrouwen in de jeugdverenigingen. Uit gesprekken die ik voerde met de leiders van de drie jeugdbewegingen Scouts, Chiro, KSA én de beheerder van de terreinen, merk ik dat er veel goede wil is. In het verleden werd er misschien weleens iets te laks omgegaan met de netheid op de terreinen, waardoor ook de buren er last van hadden. Zo werd er al grote kuis gehouden en is de berg afvalhout verdwenen. Momenteel bekijkt de technische dienst van de gemeente in samenspraak met de brandweer wat de meest praktische oplossing is. We komen er dus wel uit, maar het heeft nog even tijd nodig.”