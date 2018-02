Ook elektrische fiets voor gemeentepersoneel 28 februari 2018

02u58 0

Naast een elektrische wagen, twee voertuigen op CNG en een elektrische bakfiets,kan het gemeentepersoneel nu ook beschikken over een elektrische fiets. De gemeente kocht via de groepsaankoop van IGEAN een fiets voor intern gebruik. De werknemers kunnen de fiets reserveren om tijdens de werkuren verplaatsingen te doen. De gemeente denkt ook na over het delen van eigen wagens met inwoners van Essen. Zo zou de elektrische wagen ook buiten de werkuren gebruit kunnen worden. Dat idee zit nog volop in de ontwikkelingsfase. Binnenkort komen er overigens nóg twee voertuigen bij op CNG. (VTT)