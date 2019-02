OCMW zoekt vrijwilligers voor begeleiding vluchtelingen Toon Verheijen

22 februari 2019

16u26 0

Het OCMW van Essen is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het begeleiden van vluchtelingen die in de gemeente terechtkomen. “Het OCMW zorgt voor huisvesting en voor de medische en sociale begeleiding”, zegt Sissie Claessens van het OCMW. “Maar daarnaast is het ook de bedoeling dat de vluchtelingen zich goed kunnen integreren. En dat is een hele weg. Niet alleen door de taal maar ook de andere gewoontes. Vrijwilligers kunnen bij deze dagelijkse praktijk een grote betekenis hebben: zij kunnen uitleg geven, zij gaan mee naar een school om in te schrijven, zij gaan samen naar een markt, zij zitten samen op de koffie en bieden een luisterend oor. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de vreemdeling zich welkom voelt in Essen en er een nieuwe thuis kan bouwen.”

Het OCMW wil de vrijwilligerswerking verder uitbouwen. “We geven meer informatie op dinsdag 12 maart om 19.30 uur in LDC ’t Gasthuis in de Nollekensstraat 5. We laten ook enkele vrijwilligers aan het woord die al de nodige ervaring hebben. “