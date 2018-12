Nog weinig voorstanders voor islamitische ontmoetingsruimte in voormalig café Burgemeester vraagt initiatiefnemers zelf uit te kijken naar alternatieven Toon Verheijen

26 december 2018

17u11 0 Essen De werken in het voormalige café Wapen van Essen liggen stil nadat de gemeente hen dat had opgedragen. Enkele dagen geleden liet burgemeester Gaston Van Tichelt de vzw ook verstaan dat de vzw best zelf het dossier volledig herbekijkt. “Er is geen draagvlak voor en stedenbouwkundig is het ook niet in orde.”

De voorbije maanden dook er heel wat ongerustheid op over verbouwingswerken die in het pand van het voormalige café Wapen van Essen werden uitgevoerd. De vzw Esselem, een Islamitische vereniging opgericht in 2016, wilde er immers een ontmoetingsruimte van maken. Toen dat ook echt bekend geraakte, werd de ongerustheid nog groter dat er in het centrum van Essen een moskee zou komen. Een petitie leverde tot nu toe ook al meteen 150 handtekeningen op tégen de komst van de ontmoetingsruimte.

Informatie

Een maand geleden organiseerde de organisatie op aandringen van onder meer het gemeentebestuur een informatienamiddag waarop een zestigtal mensen kwam opdagen. De vzw probeerde bij monde van hun voorzitter de aanwezigen gerust te stellen. Maar ondanks die vergadering blijft het dossier vragen oproepen. Ook op de jongste gemeenteraad vroeg N-VA/PLE nog naar een recente stand van zaken. “We hebben na die informatievergadering zelf ook niet stilgezeten”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Voor ons is dit ook een nieuw gegeven. We hebben informatie opgevraagd bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en bij andere gemeenten die al te maken hebben gehad met het fenomeen. Uiteraard zijn we ook bij onze Nederlandse buurgemeente Roosendaal gaan luisteren omdat daar een echte moskee is. Maar ook juridisch hebben we alles laten opzoeken. Kwestie van sterk te staan. Ondertussen is het stil geworden in het pand en is er nog altijd géén bouwvergunning of bestemmingswijziging aangevraagd.”

Geen draagvlak

De gemeente is door de hele commotie gaan inzien dat Essen niet klaar is voor een initiatief als dit. “We hebben met een delegatie van buurtbewoners samengezeten de voorbije weken en dagen en dan is het duidelijk dat er écht geen draagvlak voor is. Niemand zit er op te wachten. Daarnaast zijn de werken inderdaad gestopt en is er nog altijd geen enkele vergunning aangevraagd. We hebben heel recent ook nog overleg gehad met de eigenaar en de initiatiefnemers en hebben hen gevraagd om naar alternatieven te zoeken. Om verschillende redenen. Ten eerste is er de parkeerdruk dat dit met zich zou meebrengen te groot waardoor er zelfs geen bouwvergunning zou afgeleverd kunnen worden. Bovendien zien de initiatiefnemers op volledig foute wijze met dit dossier begonnen door iedereen zo lang in het ongewisse te laten. We raden alleen maar aan: nu doorzetten met dit dossier zou echt niet slim zijn.”