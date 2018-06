Nog twee overblijvende kandidaten voor oude douaneloods 08 juni 2018

De voormalige douaneloods aan Hemelrijk krijgt binnenkort haar definitieve invulling. De gemeente is nog met twee kandidaten in gesprek. Ofwel wordt het een biobrouwerij ofwel een educatief centrum genre Technopolis, maar dan gericht op de transportsector. "De beslissing is nog niet genomen, maar we verwachten dat binnenkort wel te doen", vertelt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "De twee dossiers moeten op alle vlakken bekeken worden. Ook de financiële haalbaarheid en draagkracht van beiden." Welk project uiteindelijk de voorkeur zal wegdragen, is nog niet duidelijk. In de wandelgangen is wel te horen dat het project van de brouwerij het minste kans maakt. Ondertussen verlopen de restauratiewerken vlot verder. "De loods heeft al een hele metamorfose ondergaan en staat nog volledig in de stellingen", zegt Van Tichelt. "Ze zitten in elk geval perfect op schema. Normaal gezien zou de loods klaar moeten zijn tegen mei 2019." De douaneloods is een beschermd monument. Alles samen wordt de restauratie op zo'n vier miljoen euro geraamd waarvan het overgrote deel gesubsidieerd. (VTT)