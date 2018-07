Nog een Vlaamse subsidie voor nieuwe sportzaal 07 juli 2018

02u45 0 Essen Amper enkele dagen nadat Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) een miljoen euro vrijmaakte voor de bouw van een nieuwe turnzaal in Essen doet sportminister Philippe Muyters (N-VA) daar nog eens 425.000 euro bovenop.

In Essen bestaan al langer plannen voor een nieuwe, 1.400 meter grote sportzaal op een stuk grond tussen de Grensstraat en de Guido Gezellelaan. Overdag moet de zaal dienstdoen voor de sportlessen van de Mariabergschool en 's avonds voor de trainingen van turnclub Gympuls. Het project sleepte eind juni een dikke subsidie in de wacht vanuit het Vlaamse departement onderwijs en nu komt daar dus nog eens een smak geld bij van het ministerie van Sport. De financiering voor de bouw - die in totaal 1,7 miljoen euro zal kosten - is dus zo goed als rond. Gympuls zal het restbedrag betalen. De werken starten dit najaar.





Gympuls bestuurslid Joris Brosens is erg blij met de bijkomende toelage. "Hiermee krijgt de bouw van de hal opnieuw een stevige duw in de rug", aldus Brosens. "Langs onze kant is de belangrijkste uitdaging nu voor de nodige toestellen te zorgen, zodat de zaal snel operationeel kan zijn." Ook de Essense oppositiepartij N-VA/PLE is bijzonder opgetogen over de beslissing van 'hun' minister Muyters. (KDC)