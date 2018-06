Nieuwe voorzitter is Antwerpfan LIERSE KEMPENZONEN STELT STERKE MAN LUC VAN THILLO VOOR KRISTOF DE CNODDER

06 juni 2018

02u43 0 Essen De nieuwe voetbalclub Lierse Kempenzonen presenteerde zich gisteren aan het grote publiek en meteen trad ook hoofdinvesteerder Luc Van Thillo voor het eerst op de voorgrond. Opvallend: de ondernemer uit Essen is eigenlijk een fervente Antwerpfan.

Na het faillissement van Lierse SK werd onlangs 'opvolger' Lierse Kempenzonen in het leven geroepen. Sterke man achter dit project is Luc Van Thillo. Deze inwoner van Essen is een gevierd zakenman, die in 2001 AVT oprichtte - een hoogtechnologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in machines om grote zaken te verplaatsen. Intussen werken er zo'n tachtig mensen bij AVT. In het voetbal verdiende Van Thillo zijn sporen als aandeelhouder en algemeen directeur van Antwerp FC. Het is ook geen geheim dat de Great Old de club van zijn hart is.





"Dat heeft me niet tegengehouden om in het Lierse verhaal te stappen", zegt Van Thillo. "Als voetballiefhebber zag ik niet graag zo'n traditieclub definitief verdwijnen. Als zakenman zie ik dan weer een bepaald potentieel in het project. Ik ben er van overtuigd dat ik de club rendabel kan maken, onder andere door het stadion optimaler te gebruiken. Ik hoop dat de fans van Antwerp begrip hebben voor deze stap. Vergelijk het met Marc Coucke die zich inkocht op Anderlecht. Coucke is ook supporter van een andere club (KV Oostende, red.), maar Anderlecht aankopen was voor hem een zakelijke beslissing."





Nuchter beleid

Lierses vorige voorzitter Maged Samy verkwistte jarenlang geld op het Lisp, maar dat is Luc Van Thillo allerminst van plan. Een nuchter beleid is één van de basispijlers waarop hij wil bouwen. "Misschien heb ik op Antwerp ooit wel eens geld uitgegeven waarvan ik wist dat er geen return zou komen, maar dit is een ander gegeven", benadrukt Van Thillo. "Ik ben niet van plan om zomaar centen over de balk te gooien. Het is echt wel de bedoeling dat Lierse Kempenzonen vanaf het eerste jaar rendeert. Dan moet je geen gekke dingen doen. We zijn gezond ambitieus, maar willen geen stappen overslaan."





Intussen is Van Thillo zich bewust van het feit dat er een tweespalt is in de Lierse supportersfamilie. Supportersgroepering Lierse voor Altijd pikte immers zijn wagonnetje aan bij stadsgenoot Lyra. "Wie op zijn stappen wil terugkeren, is altijd welkom. Onze poort staat voor iedereen open", spreekt Van Thillo verzoenende taal. "Ik had al enkele telefonische gesprekken met mensen vanuit die hoek en zou hen binnenkort ook graag ontmoeten. Waarom ik niet eerder met hen heb gecommuniceerd? We zijn heel discreet te werk gegaan bij de opstart van Lierse Kempenzonen om bepaalde zaken niet te hypothekeren. Het ging echt niet anders. Maar nogmaals: nu wil ik graag iedereen de hand reiken."