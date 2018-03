Nieuwe turnhal kost 1,7 miljoen KERSVERSE THUISBASIS VOOR 700 SPORTERS EN 950 LEERLINGEN TOON VERHEIJEN

29 maart 2018

02u28 0 Essen Dit najaar starten de werken aan de nieuwe turnhal. Tegen begin september 2019 moet ze klaar zijn. De kostprijs bedraagt 1,7 miljoen euro, een pak meer dan de oorspronkelijke raming van 1,1 miljoen.

De planning van de turnzaal heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het is dan ook geen gewone constructie. De Zusters van Berlaar zijn eigenaar van de gronden tussen de Grensstraat en de Guido Gezellelaan, waarop de turnzaal gebouwd word. Die komt dus op dezelfde gronden als de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school. De turnhal wordt in eerste instantie gebouwd voor de nieuwe turnkring vzw Gympuls Essen maar zal daarnaast ook gebruikt kunnen worden door de leerlingen van de school. Het gemeentebestuur van Essen, de directies van de betrokken scholen, de turnkring Gympuls en de zusters van Berlaar werkten samen om dit project van de grond te krijgen.





1.400 vierkante meter

De samenwerking leidde tot de oprichting van de vzw Turnhal Essen, die de hal zal uitbaten. "De zusters geven de grond, de school belooft de hal maximaal te zullen gebruiken net als de turnvereniging, die voor financiële middelen zorgt net als de gemeente." Alles samen kost de hal zo'n 1,7 miljoen euro. Dat is wel een pak meer dan de aanvankelijk geraamde 1,1 miljoen euro, maar de gemeente hoopt via een aantal lopende subsidiedossiers deel van de investering te recupereren.





Mariaburg

"De turnhal heeft een totale oppervlakte van 1.400 vierkante meter", zegt sportschepen Brigitte Quick (CD&V). "Behalve de polyvalente sportvloer van 500 vierkante meter en een zone van zo'n 300 vierkante meter voor vaste turntoestellen is er een valkuil om de gymnasten veilig te laten trainen. Boven de drie kleedkamers en sanitaire voorzieningen is er een vergaderlokaal en een kleine sportzaal van 130 vierkante meter."





Ook de school Mariaburg is tevreden met het project. "Op de site van Mariaberg lopen dagelijks een 950-tal kleuters, lagere schoolkinderen en middelbare studenten school. Het is logisch dat deze turnhal een enorme meerwaarde zal bieden", klinkt het bij het schoolbestuur. En uiteraard is ook de nieuwe fusieclub blij. Gymplus Essen ontstond uit de fusie van Volharding en Vlug & Blij en telt al 700 leden. "Tien jaar geleden was het een droom en nu is het dus werkelijkheid", zegt Koen Van Tilborgh. "Het wordt echt onze thuis."