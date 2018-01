Nieuwe inwoners krijgen warme ontvangst 02u29 0 Foto Toon Verheijen

De gemeente Essen heeft haar nieuwe inwoners een warm onthaal gegeven. Een zestigtal nieuwe inwoners kwam naar het onthaalmoment. Iedereen kreeg enkele bonnetjes om later op het Heuvelplein iets te drinken of te eten. Elk gezin kreeg ook een welkomstpakket met speculaas van het Bakkershuizeke, honing van een lokale imker en een fietskaart. De inwoners werden verwelkomd door het voltallige schepencollege. De burgemeester gaf nog een speech en Jokke Hennekam heette iedereen nog eens welkom in het Essense dialect. Nadien kregen de mensen van de schepenen een kleine rondleiding in het gemeentehuis.





(VTT)