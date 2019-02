Nieuw cultuurhuis over vijf jaar op oude zwembadsite Toon Verheijen

22 februari 2019

14u08 0 Essen De gemeente wil nog deze legislatuur een nieuwbouw neerpoten op de vroegere zwembadsite om het verenigingsleven wat meer zekerheid te geven. Er volgt op heel korte termijn ook een gesprek met Dekenaat Noorderkempen om de toekomst van verenigingen als Hoger Streven, de school en de Sint-Sebastiaangsilde niet te hypothekeren.

Vorige week geraakte bekend dat de vzw Dekenaat Noorderkempen de intentie heeft om haar gebouwen in de Stationsstraat van de hand te doen. De huurovereenkomst met de uitbaters van het café en de feestzaal wordt eind augustus stopgezet. N-VA uitte eerder ook al haar ongenoegen dat de gemeente dit had moeten voorzien en eiste een oplossing van het gemeentebestuur en vooral een visie op lange termijn. Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) countert die kritiek en is formeel. “Deze legislatuur nog willen we op de site waar vroeger het zwembad stond de nodige accommodatie voorzien voor de verenigingen”, aldus Van Tichelt. “Dat was al zo voorzien in ons programma. We gaan eerst bekijken wat de precieze noden zijn en hopen dan over vier tot vijf jaar het project te realiseren. We denken onder meer aan opslagruimte voor bijvoorbeeld toneelverenigingen en een vaste stek voor het carnavalgebeuren. We beseffen ook dat er in de toekomst misschien nog wel gebouwen van parochies zullen verdwijnen.”

Cultuurwijk

Het project komt zeker op de zwembadsite. Het overkopen/overnemen van de gebouwen en gronden van Dekenaat Noorderkempen is geen optie. “We willen in de wijk Statie het culturele leven wat clusteren”, zegt Gaston Van Tichelt. “We zitten in die omgeving al met de Rex, Muzarto en Tatteljee. Er is daar ook al de parochiezaal en de kerk die een rol kunnen spelen in het hele verhaal. Het lijkt ons het meest logische dat we het culturele leven daar centraliseren.”

Gesprek

Los daarvan wil de gemeente op korte termijn dat er een oplossing komt voor de gemeente die nu zonder thuisbasis dreigen te vallen. “We gaan binnenkort samenzitten met Dekenaat Noorderkempen”, aldus de burgervader. “Dat het huurcontract met het café stopt is één ding, maar daar hebben de Sint-Sebastiaansgilde of Hoger Streven niets mee te maken. Zij verdienen het niet om zomaar ineens op straat te belanden. We gaan dus zeker het gesprek aan. Langs de andere kant beseffen we ook dat de gebouwen niet zomaar ineens verkocht zullen worden. Het gaat immers om een zone die ingekleurd is als zone voor openbaar nut. Daar zomaar wat appartementen neerpoten is dus zeker niet meteen aan de orde.”