Nieuw beheerplan voor Kalmthoutse Heide 27 maart 2018

Het Agentschap Natuur en Bos heeft een nieuw beheerplan opgesteld voor de Kalmthoutse Heide. Na de grote brand in mei 2011 werd al een nieuw plan opgesteld omdat die brand heel wat herstelmaatregelen vroeg. Het nieuwe beheerplan bestaat uit drie grote onderdelen. Een eerste deel beschrijft gedetailleerd de aanwezige natuurwaarden. Vervolgens wordt de visie voor het gebied opgesteld. En tot slot wordt concreet weergegeven waar er welk beheer uitgevoerd wordt in de komende 24 jaar. Je kan het beheerplan nog tot en met 25 april inkijken bij de milieudienst in het gemeentehuis of in De Vroente. Tijdens de consultatieperiode kan iedereen opmerkingen of bezwaren richten aan Agentschap voor Natuur en Bos. Vanavond is er van 19 tot 21 uur is er een info-avond in De Vroente waarop het nieuwe beheerplan wordt voorgesteld. Er is ruimte om vragen te stellen.