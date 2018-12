Nederlandse ‘vuurwerktoeristen’ blijven grensstreek overspoelen Hoewel wetgeving in ons land strenger werd Kristof De Cnodder

30 december 2018

De verkoop van vuurwerk blijft in de eindejaarsperiode ‘big business’ in de grensstreek. Zo werd Essen dit weekend weer overspoeld door Nederlanders die er hun ‘knallers’ kwamen inslaan voor oudejaarsavond. Dat de reglementering rond vuurwerk sinds vorig jaar in ons land werd verstrengd, blijkt weinig effect te hebben. “Onze vaste klanten blijven komen”, zegt verkoper Christophe Peeters.

VTM Nieuws meldde gisteren dat steeds meer Belgen in Nederland vuurwerk gaan kopen omdat de wetgeving bij ons in 2017 een stuk strenger werd dan voordien. Van oudsher was de reglementering in België soepeler dan in Nederland en dat lokte veel Nederlandse ‘vuurwerktoeristen’ naar hier. Wie dacht dat dit fenomeen nu zou verdwijnen, heeft het echter mis. Wij konden met onze eigen ogen vaststellen dat het in Essen nog steeds bijzonder druk was in de plaatselijke vuurwerkshops én dat de klanten vooral van over de grens kwamen.

“Ik schat dat 97 procent van de mensen die hier vuurwerk kopen uit Nederland afkomstig is”, zegt Christophe Peeters van Pet Food. “Wij hebben onze vaste klanten en die mensen blijven komen. Ze weten dat ze bij ons kwaliteitsvol vuurwerk krijgen tegen een goede prijs. In Nederland moeten kopers van vuurwerk trouwens meer administratie invullen. Hier is dat niet nodig. Het is dus niet zo dat onze verkoop nu een spectaculaire inzinking heeft gekregen, al valt het wel op dat klanten steeds later hun vuurwerk inkopen. Vroeger begon dat al vlak na Sinterklaas, nu kwam de verkoop pas na Kerstmis echt op gang.”

Marcel van der Sluis was speciaal uit Rotterdam naar Essen gekomen om vuurwerk te halen. “Het is al gauw een uurtje rijden, maar dit is een traditie die ik graag in stand houd”, aldus Marcel. “Ik kocht nu voor een kleine 200 euro. Waarom ik niet gewoon in Nederland vuurwerk koop? In België hebben ze mooiere vuurpijlen en het scheelt ook in de portemonnee.”

Marcel en zijn zonen Lorenzo en Tolik hielden zich netjes aan de maximum toegelaten hoeveelheid vuurwerk die je in ons land als particulier mag transporteren. De politiezone Grens deed dezer dagen trouwens geen specifieke controles naar inbreuken. “De verkopers hebben een tijdje geleden wel controleurs op bezoek gekregen om te zien of ze met alles in regel waren”, zegt politiewoordvoerder Patrick De Smedt.