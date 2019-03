N-VA/PLE kiest nieuw bestuur Toon Verheijen

05 maart 2019

22u42 0 Essen De lokale afdeling van N-VA/PLE heeft een nieuw bestuur verkozen. Bij N-VA is Dirk Smout de voorzitter en bij PLE wordt dat Geert Vandekeybus. Beiden zetelen ook in de gemeenteraad in de grootste politieke formatie die wel in de oppositie zit.

Dirk Smout is een oudgediende. Hij zetelt al 24 jaar in de gemeenteraad en werd opnieuw tot voorzitter van N-VA verkozen. “Met N-VA/PLE wonnen we de verkiezingen op 14 oktober. De CD&V/sp.a-coalitie verloor één zetel, maar werd toch verdergezet. Met een ongezien sterke fractie gaan we dus zes jaar lang constructief oppositie voeren.” Sally Danssaert is de nieuwe ondervoorzitster van de Essense N-VA. Zij zetelt sinds begin januari in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dirk Smout is ook kandidaat voor de komende Vlaamse verkiezingen. Hij krijgt plaats 28 op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. “Het wordt een boeiende verkiezingscampagne met een heel belangrijke inzet. Op veiligheid, werkgelegenheid, migratie, het klimaat. Vanuit Essen staan we klaar om mee aan de N-VA-kar te trekken.”

Geert Vandekeybus werd herverkozen als voorzitter van de lokale partij PLE (Project Leefbaar Essen). Sinds januari zetelt hij ook opnieuw in de gemeenteraad. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Essen meer dan ooit een échte Essense partij nodig heeft, die mensen samenbrengt om samen een visie uit te werken.” Tom Hufkens wordt de ondervoorzitter. “Ik woon nog niet zo lang in Essen. Ik voel me heel welkom in onze gemeente, en wil graag het PLE-project mee aansturen. Veiliger verkeer, ruimte voor de verenigingen, meer inspraak, meer groen. Daar gaan we voor.”