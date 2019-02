N-VA/PLE eist maatregelen voor verenigingen die op straat dreigen te komen staan Toon Verheijen

20 februari 2019

10u58 0 Essen De sluiting van ’t Gildenhuys eind augustus zorgt voor heel wat beroering in de gemeente. Door de nieuwe bestemming die Dekenaat Noorderkempen aan de hele site wil geven, dreigen ook enkele verenigingen zonder thuisbasis te zitten. “Hiervoor waarschuwen we al jaren, maar het gemeentebestuur wil niet luisteren.”

De sluiting van ’t Gildenhuys sloeg vorige week in als een bom. Dekenaat Noorderkempen wil het gebouw van het café en de feestzaal samen met de twee aanpalende panden én de grote parking achteraan van de hand doen. De accordeonclub Hoger Streven, de Sint-Sebastiaansgilde zullen op zoek moeten naar een nieuwe thuisbasis. “En toch is het nieuws ook geen héél grote verrassing”, zegt Robin Jacobs van N-VA/PLE. “De parochies zijn al jaren hun gebouwen aan het afstoten. Daarom vragen wij ook al jaren een grote gemeentelijke polyvalente ruimte waar verenigingen terechtkunnen. Maar blijkbaar wil de meerderheid van CD&V/sp.a liever wachten tot de problemen er echt zijn om dan pas naar een oplossing te zoeken.” De oppositie ziet een mogelijkheid in de douaneloods die momenteel gerestaureerd wordt. “De snelste oplossing is om de goederenloods aan Hemelrijk die volop wordt gerestaureerd om te vormen tot een polyvalente zaal. Van de andere plannen die er daarvoor waren hebben we al maanden niets meer vernomen. Voor ons blijft dit vooralsnog de beste keuze”, vult Joris Brosens aan.

“Het CD&V/sp.a-gemeentebestuur pakt graag uit met het rijke verenigingsleven in Essen. Hopelijk beseft men nu dat dit niet zomaar vanzelfsprekend is en wordt er snel en adequaat gereageerd. We vangen de geruchten op dat ook het Parochiecentrum in Essen-Statie op korte termijn zou verdwijnen. Hopelijk is dat niet zo, en kunnen de verenigingen daar nog lang terecht met hun activiteiten. Maar dat er nú iets moet gebeuren, staat wel vast.