Muzarto breidt aanbod uit 29 mei 2018

02u59 0

Muzarto in Essen en Kalmthout krijgt een facelift door het nieuw decreet op deeltijds kunstonderwijs. Dat wordt nu een volwaardig deel van het gewone onderwijs. Door de wijzigingen kunnen kinderen al vanaf 6 jaar starten met muziek en woord. Dat gebeurt via initiatielessen waar zowel muziek als woord aan bod komen. Ook dansen wordt aangeboden. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meteen met een instrument beginnen. Daarnaast volgen ze twee uur muziekatelier. Vanaf het laatste jaar van de tweede graad kunnen kinderen zelfs al kiezen voor de optie jazz-pop-rock. Muzarto organiseert infoavonden op 19 juni in het auditorium van Muzarto Essen en op 21 juni in Muzarto Kalmthout. (VTT)