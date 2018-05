Monida viert feest 11 mei 2018

Het was onlangs groot feest voor de leden van Monida 1. De club speelde kampioen in de A-reeks van de Essense volleybalcompetitie (EVL). In de beslissende match wonnen ze met 3-1 van eerste achtervolger Adviesgroep Dries. En dat moest uiteraard gevierd worden met een stevige pint.





(VTT)