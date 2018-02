Moet er nog confetti zijn? 12 februari 2018

Enkele duizenden mensen hebben de 54ste carnavalsstoet in Essen met bewondering aanschouwd. De grootste stoet in deNoorderkempen telde dit jaar 42 praalwagens. Zes daarvan kwamen uit de zes wijken van Essen. Zij streden in de A-categorie voor de prijs van mooiste wagen. Uiteindelijk won Denuil de grootste beker. De Staesi en Torrep vervolledigden de top drie. Gisteravond was er dan traditioneel het carnavalsbal die de dag feestelijk afsloot. Vandaag treedt Yves Segers op voor de senioren en mindervaliden en morgen staat volledig in het teken van kinderen met verschillende clowns, een playbackshow en grime. "En dan is het tijd om de sleutel van de gemeente terug te geven aan de burgemeester", vertelt Jaak Naulaerts van De Ossenkoppen. De Essenaars kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar. "Volgend jaar is het de 55ste keer dat de stoet uitrijdt. We gaan proberen nog meer en nog grotere wagens naar hier te halen. Het belooft nu al een fantastische editie te worden. Maar nu eerst genieten van de 54ste." (ADA)