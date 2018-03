Mobiele camera tegen overlast aan station NA HERHAALDELIJKE KLACHTEN OVER HANGJONGEREN EN VANDALISME TOON VERHEIJEN

02 maart 2018

02u46 0 Essen De NMBS heeft een mobiele bewakingscamera geplaatst aan het station van Essen na klachten van overlast door rondhangende jongeren en vandalisme. Die zal zeker enkele weken tot maanden blijven staan. Er worden ook extra

manschappen van Securail ingezet. De gloednieuwe camera komt bovenop de camera's tegen fietsdiefstallen die in





Essen en Wildert zijn geplaatst.





De NMBS én de gemeente kregen de voorbije weken en maanden herhaaldelijk klachten over het station in Essen. Het ging dan vooral om graffiti, vandalisme en rondhangende jongeren die voor problemen zorgden. Daarom besloot de NMBS een van hun gloednieuwe bewakingscamera's in te zetten. De toestellen zijn nog maar recent aangekocht en het is de eerste keer dat er eentje in de regio wordt geplaatst. "Het is vooral de bedoeling dat de camera preventief werkt", zegt Geert Dierckx, woordvoerder van de NMBS. "Hij staat op een kar en kan dus eventueel verplaatst worden. Hij heeft een bereik van 360 graden en de beelden zijn haarscherp. Het voordeel is ook dat de camera zo hoog kan ingesteld worden dat hij boven de treinen uitkomt."





Vorige week werden in de omgeving van het station nog zes personen opgepakt die op weg waren om in het station van Essen graffiti aan te brengen. Onder meer de fietstunnel is een geliefkoosd terrein voor de muurschilderaars.





Patrouille

De beelden van de camera worden gemonitord, maar worden ook opgenomen. Wanneer er zaken worden vastgesteld, kunnen de beelden altijd opgevraagd worden. "Wanneer er verdachte zaken worden vastgesteld, kunnen we ook mensen van Securail op pad sturen of meteen de politie waarschuwen", zegt Geert Dierckx. "We gaan overigens ook meer mensen van Securail inzetten op het terrein." De camera kan eventueel ook ingezet worden tegen spoorlopers. Via de beelden kunnen die mogelijk geïdentificeerd worden.





Sinds enkele dagen zijn ook de camera's geplaatst tegen de fietsdiefstallen in de stations. De gemeente trok daarvoor 30.000 euro uit en betaalt een jaarlijkse exploitatiekost van 5.000 euro. Er hangen drie camera's in Essen en nog eens twee in het station van Wildert. "Binnenkort starten we met een intensieve preventiecampagne tegen fietsdiefstallen", zegt Geert Dierckx. "Er zullen verschillende banners opgehangen worden met de boodschap 'hey fietsendief, je bent gezien'. We gaan ook folders uitdelen met preventietips."