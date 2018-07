Mobiele camera aan kampplaats chiro NA KLACHTEN OVER DRUGS, SLUIKSTORT EN VANDALISME TOON VERHEIJEN

25 juli 2018

02u48 0 Essen De gemeente heeft maandag een bewakingscamera laten plaatsen aan de parochiezaal van de Statie. De voorbije jaren waren daar meerdere klachten over druggebruik, lawaaihinder, vandalisme en sluikstorten. Ook aan Molenheide en het Sportpark kan de mobiele camera nog ingezet worden.

De politiezone Grens investeerde onlangs in ANPR-camera's, maar ook in drie mobiele bewakingscamera's. Tijdens het voorbije WK werden die al ingezet aan de grote schermen, maar nu heeft het gemeentebestuur samen met de politie beslist om één bewakingscamera tijdelijk aan de parochiezaal van de wijk Statie in te zetten. "De problemen aan de parochiezaal doen zich al jaren voor", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "De kampplaats van chiro Happy Dorp bevindt zich ook daar. Hangjongeren, sluikstort, lawaaihinder, vandalisme, drugsdealen en drugsgebuik. Het deed en doet zich er allemaal voor. Dikwijls werden jongeren die er op kamp waren ook lastig gevallen. Vorig jaar werden er zelfs diefstallen gepleegd. We moeten dat een halt toeroepen."





Overlastplaatsen

Enkele weken geleden besloten de politie en de gemeente om samen de overlastplaatsen in kaart te brengen. Het plaatsen van de camera aan de parochiezaal van de wijk Statie is een eerste concrete verwezenlijking van het overleg. Uit een analyse is gebleken dat aan de Statie de nood het hoogst is om in te grijpen. "Het is een extra hulpmiddel dat waarschijnlijk vooral een preventief effect zal hebben", zegt Van Tichelt nog. "Hopelijk worden de potentiële daders afgeschrikt. Met de camera hebben een extra paar ogen dat het terrein in de gaten kan houden."





Sportpark

Niet alleen het terrein aan het parochiecentrum van de Statie is een probleemplek. Hetzelfde geldt voor Molenheide en het Sportpark Hemelrijk. "We kregen daar geregeld meldingen over", zegt Van Tichelt. "Niet alle klachten zijn even ernstig, maar als we te horen krijgen dat er kinderen zijn die niet meer naar het sportpark durven omdat ze bang zijn van de groteren, dan moeten we ingrijpen. Bovendien vinden we ook geregeld restanten van drugsdealen en -gebruik. Dat kan ook de bedoeling niet zijn en daar zullen we dus ook moeten ingrijpen."





Enkele maanden geleden werd door de NMBS zelf ook al een overlastcamera geplaatst op het perron van het station in Essen. Die werd samen geplaatst met de vaste camera's die gehangen zijn om fietsdiefstallen tegen te gaan.