Missing fiets-link na twee jaar eindelijk klaar 26 april 2018

Het fietspad tussen Nieuwmoer en Essen is na ruim een jaar werken eindelijk weer opengesteld voor het verkeer. Dat betekent ook dat na heel wat jaren voor het eerst er een volledig vrijliggend fietspad ligt tussen de grens van Brecht/Wuustwezel en Essen. In totaal is er tussen Wuustwezel en de grens met Essen meer dan drie jaar gewerkt aan het fietspad.





De voorbije jaren werd er op en langs de N133 tussen Wuustwezel en Essen heel wat gewerkt. Eerst het fietspad tussen Wuustwezel zelf en de grens met Nieuwmoer en eerder ook al tussen Essen en Nieuwmoer.





4,5 miljoen euro

Na iets meer dan twee jaar is nu uiteindelijk ook de missing link aangepakt. "We zijn blij dat de werken eindelijk zijn afgerond en dat de buurtbewoners uiteindelijk veel geduld hebben uitgeoefend", vertellen burgemeester Lukas Jacobs en de schepenen Jef Van den Bergh en Jan Oerlemans. "Alles samen gaat het toch om een investering van meer dan 4,5 miljoen euro en werken die toch bijna twee jaar geduurd hebben. Eerst was er immers de Wuustwezelsteenweg en daarna ook nog de Essensteenweg. Alles samen goed voor iets meer dan 4,6 kilometer fietspad."





3,2 km gracht

Nog enkele weetjes: naast het fietspad is er ook 3,2 kilometer gracht gegraven en vier kilometer rioleringsbuis gelegd. De aannemer heeft ook 78 kopmuren moeten metsen en negen pompstations geplaatst. (VTT)