Minder Mobielen Centrale en Handicar krijgen Moeial

De Essense MinderMobielenCentrale en de Handicar krijgen dit jaar de 'Moeial'. Dat is een prijs die N-VA/PLE elk jaar uitreikt aan iedereen die zich op een positieve manier 'bemoeit' met het leven in Essen. De Handicar bestaat al sinds 1994. Met een omgebouwde minibus zorgen vrijwillige chauffeurs voor vervoer voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Sinds 2008 werd ze aangevuld met een MinderMobielenCentrale, waarbij de eveneens vrijwillige chauffeurs hun eigen auto inzetten. "Mobiliteit is een recht van iedereen", vertellen PLE-voorzitter Geert Vandekeybus en N-VA-voorzitter Dirk Smout "Gelukkig kunnen we in Essen op heel wat vrijwilligers rekenen. Die willen we met deze Moeial in de bloemetjes zette en een steuntje in de rug geven." Ook Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die voor de uitreiking een videoboodschap opnam, deelt die mening : "Voor mensen die minder goed te been zijn, is het niet altijd gemakkelijk om zich te verplaatsen. Gelukkig kunnen we daarvoor in Vlaanderen op duizenden vrijwilligers rekenen. Daarom vind ik de waardering die N-VA/PLE uitdrukt voor de chauffeurs van de Essense Handicar en MinderMobielenCentrale meer dan de terecht."





(VTT)





