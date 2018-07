Meer dan twee miljoen euro schade COLLEGA-VISHANDELAREN SNELLEN SCHOT'S TER HULP NA ZWARE BRAND TOON VERHEIJEN

30 juli 2018

02u29 0 Essen Een dag na de verwoestende brand bij Schot's Vishandel, blijft medezaakvoerder Peter de Kok niet bij de pakken zitten. "We kunnen wagens huren van collega-vishandelaren en plaatsen deze week koelcellen in een loods wat verderop."

De drie overgebleven wagens van Schot's reden zaterdagochtend nog naar de markten van Lier, Deurne en Kalmthout. Met enkel wat basisproducten die Schot's nog gekregen had van toeleveranciers. En de nodige pamfletten om aan de klanten mee te geven. Deze week rijdt geen enkele wagen meer uit, maar zal alles op punt gesteld worden om er volgende week weer te staan. "We kunnen waarschijnlijk in Kalmthout een keuken gebruiken, zodat we toch onze gekende soepen en salades kunnen maken en een beetje verder, op de industriezone, kunnen we een hal huren van Jan Boden", zegt medezaakvoerder Peter de Kok, schoonbroer van Rini Schot. "Daar worden begin deze week koelcellen geplaatst zodat we weer vis kunnen leveren. We willen volgende week alles weer wat op de rails krijgen."





Schade

Waarop toch even de tranen in zijn ogen springen. "Het doet pijn. Ik werk dan ook al veertig jaar voor dit bedrijf. Eerst vakantiewerk, dan vast in dienst, nu als medezaakvoerder. Het doet ook pijn voor mijn schoonouders. Zij hebben dit uit de grond gestampt."





Het kantoorgebouw en de winkel bleven gespaard van echte brandschade, maar de rook- en waterschade is er wel immens. "Het is maar de vraag of we die nog ooit kunnen gebruiken. Ik vrees dat ook die afgebroken zullen moeten worden."





Miljoenen

De zaakvoerders van het familiebedrijf hebben ook nog andere kopzorgen. Wat met al het personeel? Hoe de wagens vervangen? Wat met het kantoorgebouw en de winkel ? "Allemaal zaken die de komende dagen duidelijk zullen worden", vertelt Peter. "De wagens zijn niet zomaar te vervangen. Nu was het zo dat we elk jaar één wagen vervangen. Het bedrijf dat de wagens bouwt, hield daar rekening mee. Maar zeven bestelwagens in één klap vervangen, gaat niet. Ook economisch niet, want je moet rekening houden dat een marktwagen met alles erop en eraan al snel 200.000 tot 250.000 euro kost. Reken dan maar uit."





Dank

Ondanks alle problemen willen de zaakvoerders toch nog heel wat mensen bedanken. "Het bedrijf AVT aan de overkant heeft meteen de deuren voor ons geopend, zodat we rustig konden bekomen. Brandweer, politie en heel wat andere mensen hebben allemaal hun best gedaan. We zijn ook al onze klanten dankbaar die ons zoveel steun hebben betuigd. Toen ik vrijdagavond thuis kwam, lagen er zelfs bloemen voor de deur en zaten er al kaartjes in de bus. Ook daarom willen we verder. Als we nu bij de pakken blijven zitten, is het gedaan. Dan kun je beter stoppen. Maar hoe, wat, waar en wanneer is nog niet duidelijk, er zijn nog veel vragen", besluit Peter de Kok.