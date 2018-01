Massaspektakel zoekt (nog steeds) vrijwilligers 02u35 0 Foto gemeente essen/Roxanne Danckers Een deel van de crew.

Het grote massaspektakel (N)iemandsland is nog altijd op zoek naar honderden vrijwilligers om zowel voor als achter de schermen de handen uit de mouwen te steken. Daarom wordt er op 9 januari in zaal Rex nog eens een extra informatieavond gegeven. "Met dit unieke project in onze gemeenschap steken we met honderden vrijwilligers uit Essen en omstreken de handen uit de mouwen en geven we een show voor en door Essenaren", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "De productie is echt nog naar allerlei behulpzame krachten op zoek. Acteurs, zangers, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers, tappers. Iedereen is nodig. Op 9 januari wordt het volledige project uit de doeken gedaan en krijg je al enkele details van het verhaal te horen. Iedereen krijgt een duidelijk beeld van de functies die ze kunnen opnemen binnen dit project. Na 9 januari kan je je online inschrijven als vrijwilliger via de website www.essen.be/niemandsland. (VTT)