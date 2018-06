Marc krijgt medicijn van 4.000 euro dan toch terugbetaald 23 juni 2018

02u53 0 Essen Marc Wouters (67) uit Essen, die aan de zeldzame aandoening myelofibrose lijdt, heeft goed nieuws gekregen. Het medicijn dat zijn leven draaglijk maakt, krijgt hij dan toch terugbetaald.

Drie jaar geleden werd bij Marc myelofibrose vastgesteld. Die zeldzame ziekte tast het beenmerg aan en zorgt ervoor dat er te weinig gezonde bloedcellen geproduceerd kunnen worden. Bij patiënten vergroot hun milt, met hevige pijn als gevolg.





Het medicijn Jakavi bracht beterschap. Dochter Pascale getuigt: "Plots zag hij er weer kwiek uit. Hij kon zelfs weer naar de winkel."





Vorige maand kwam de dokter met slecht nieuws. De ziekteverzekering zou Jakavi niet langer terugbetalen. De reden? Een van de terugbetalingsvoorwaarden is dat de grootte van de milt afneemt en dat bleek bij Marc niet het geval. Marc zou in de toekomst dus in zijn eentje 4.000 euro per maand moeten ophoesten.





Gelukkig waren er dochters Pascale en Els. Zij schreven de minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een brief, waarin ze onderstreepten dat hun vader zich door het medicijn stukken beter voelt.





"Deze week vernamen we dat het medicijn toch wordt terugbetaald", zegt Pascale. "Blijkbaar is de levenskwaliteit van de patiënt - naast de grootte van de milt - wél als terugbetalingsvoorwaarde aanvaard. Papa was erg emotioneel toen hij het nieuws vernam. We zijn blij dat er een oplossing is. Voor hem en voor alle andere mensen die aan deze vreselijke ziekte lijden." (BJS)