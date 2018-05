Man (27) maakt meisje (15) zwanger 19 mei 2018

De 27-jarige Orrin C. uit Antwerpen wordt vervolgd voor het seksueel misbruik van zes jonge tienermeisjes uit Antwerpen, Essen en Kalmthout. Een van hen raakte zwanger en heeft nu een dochter van 2,5 jaar.





De moeder van het 15-jarig meisje was in september 2014 naar de politie gestapt, omdat ze zich zorgen maakte over de relatie van haar dochter met de beklaagde.





Verder onderzoek wees uit dat de beklaagde tussen december 2011 en april 2015 nog met vijf andere jonge meisjes iets gehad had. De jongste was nauwelijks 13 jaar. Sommige meisjes hadden ingestemd met de seksuele contacten, de meesten zeiden dat ze gedwongen werden. Op de laptop van de beklaagde werd kinderporno aangetroffen.





De twintiger werd voor deze feiten in april 2016 bij verstek veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij stond sindsdien geseind en werd eerder dit jaar gearresteerd. De man tekende verzet aan en kreeg vrijdag een nieuw proces.





De beklaagde had de meeste meisjes leren kennen op feestjes bij een van hen thuis in Essen. Haar moeder liet iedereen drugs gebruiken en seks hebben. De vrouw werd vorig jaar veroordeeld tot veertig maanden voorwaardelijk.





Orrin C. gaf toe dat hij met twee meisjes seks had gehad toen zij nog minderjarig waren. Alle andere feiten ontkende hij. Zijn advocaat pleitte voor een straf deels met uitstel. Vonnis op 5 juni. (PLA)