Lynn (25) uit Essen combineert haar grootste passies: ze bakt cupcakes ten voordele van asielhonden Sander Bral

16 januari 2019

16u42 0 Essen De 25-jarige Lynn Van den Bergh uit Essen heeft een manier gevonden om haar passie voor bakken en haar liefde voor dieren te combineren. Ze verkoopt met Rescue Cookies zelfgemaakte desserten waarvan de opbrengst integraal naar dierenasielen in België en Nederland gaat. “Mensen kunnen smullen van zoete lekkernijen en ondertussen een goed doel steunen. De perfecte combinatie.”

Lynn Van den Bergh (25) uit Essen, recent verhuisd naar het Nederlandse Hulst, bakt al jaren koekjes, cupcakes en taarten voor haar vrienden en familie. “Die kon ik niet langer volproppen met al mijn experimenten, het werd tijd om andere mensen blij te maken met mijn desserten”, lacht Lynn. “Ik kwam op het idee om de verkoop van desserten te combineren met het steunen van een goed doel.”

“Anderhalf jaar geleden wilde ik graag een hondje in huis nemen”, start Lynn een ander verhaal. “Ik heb me toen op een wachtlijst laten plaatsen voor een puppy uit een erkende kennel maar via sociale media kwam ik opeens bij Heart 4 Botosani Strays terecht. Een Nederlandse stichting die vrijwilligers inzet vanuit Nederland en België voor dierenasielen in Roemenië, die daar niet gesubsidieerd worden. Zo komt mijn eigen hondje, Lunna (3), ook van de Roemeense straat. Ik heb het kunnen adopteren dankzij de stichting.”

“Maar de stichting heeft weinig middelen”, gaat Lynn verder. “Dat gaat over geld voor voeding en medicatie tot dierenartskosten voor ontvlooiingen, inentingen, castraties en sterilisaties maar ook voor comfort. De asielen in Roemenië zijn namelijk buiten gevestigd. De Stichting Heart 4 Botosani Strays geeft ook middelen voor beschuttingen en stro zodat de asieldieren het niet te koud krijgen. De honden worden daar letterlijk op straat gedumpt. Toen ik Lunna voor het eerst zag, was ze volledig uitgemergeld. Ze is er volledig doorgekomen nadat we haar in huis hebben gehaald. Een adoptiehond vraagt veel werk maar je krijgt er eens zoveel dankbaarheid en liefde voor terug.”

“Met Rescue Cookies heb ik mijn passie voor het bakken kunnen combineren met het steunen van dierenasielen”, zegt Lynn. “Ik ben in december begonnen en kan deze week mijn eerste bedrag doneren aan de Nederlandse Stichting Heart 4 Botosani Strays. De Belgische en Nederlandse organisaties kies ik zelf uit en ik schrijf de integrale opbrengst rechtstreeks over zonder tussenstations. Het is niet de bedoeling dat ik met Rescue Cookies op termijn een grote onderneming start. Ik ben gewoon blij dat ik mijn hobby kan inzetten voor een goed doel waar ik volledig achter sta.”

Meer informatie over Rescue Cookies en over de Stichting Heart 4 Botosani Strays.