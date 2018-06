Ludwig Caluwé lijstduwer en Steff Nouws op 3 27 juni 2018

02u43 0

CD&V Essen is op de proppen gekomen met een volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De partij, die nu een coalitie vormt met sp.a, schuift opnieuw burgemeester Gaston Van Tichelt uit als lijsttrekker.





"We kiezen ook bewust voor een aantal jonge mensen in de eerste kolom", zegt burgemeester Van Tichelt. "Zestien kandidaten hebben ook zes jaar geleden aan de verkiezingen deelgenomen. Op de lijst staan zeven nieuwe kandidaten. We houden voorlopig nog twee plaatsen open."





De gemiddelde leeftijd bedraagt 44 jaar in de eerste kolom en 54 jaar in de tweede kolom. De jongste is er 26 en de oudste 72. De namen zijn naast die van de lijsttrekker Gaston Van Tichelt en lijstduwer Ludwig Caluwé ook die van Brigitte Quick, Steff Nouws, Liesje Van Loon, Dirk Konings, Jan Suykerbuyk, Brigitte Van Aert, Marita Verpalen, Kritof Hectors; Judith Francken, Jan Mens, Anneleen Van Loon, Marc Wauters, Ludo Somers, Maria Konings, Stefanie Van Mastricht, Wim Verdyck, Corry Verhulst, Gerard Quick, Chris Van Hees, Gert Raijmaekers en Imelda Schrauwen. (VTT)