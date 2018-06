Leerlingen Sint-Jozef op gesprek in asielcentrum 07 juni 2018

02u48 0

Leerlingen van het vijfde jaar van het Sint-Jozefinstituut in Essen namen trokken onlangs op vrijwillige basis naar het asielcentrum in Kapellen om de jonge bewoners daar te leren kennen. Achteraf bleek het voor beide groepen een verrijking. Confronterend ook. "Het idee om geen huis, geen ouders en geen thuisland meer te hebben. Het is best een enge gedachte", vertelt deelnemer Lucas Vandersanden die in gesprek geraakte met de 17-jarige Yassine, een jongen die enkel met de kleren die hij aan had zijn land ontvluchtte. Hij volgt lessen verzorgkundige en hoopt het tot verpleger te schoppen. De leerlingen waren het er over eens. Het is voor herhaling vatbaar. (VTT)