Leerlingen Don Bosco Mariaburg houden eigen klimaatmars Toon Verheijen

23 januari 2019

19u31 0 Essen Leerlingen van het vijfde jaar verzorging van Don Bosco Mariaburg hebben woensdag hun eigen klimaatmars georganiseerd. Ze spijbelden daarvoor niet om naar Brussel te trekken, maar trokken in stoet en met steun van de school naar het gemeentehuis om daar hun eisen voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Rond 12.30 uur stonden aan het stationsgebouw een veertigtal leerlingen en sympathisanten met slogans op borden klaar om naar het gemeentehuis te gaan. Luidkeels zingend marcheerden ze langs de Stationsstraat tot in de raadzaal van het gemeentehuis en hadden enkele concrete voorstellen voor het bestuur op papier. “Wij ijveren onder meer voor meer bomen en voor leenfietsen aan het station van Essen”, zegt Lotte Scheffer namens al de leerlingen. “We denken ook aan een andere route voor schoolbussen zodat er brandstof kan worden bespaard. Openbare drinkkranen om drinkbussen te kunnen vullen is ook iets waar we achter staan. We willen ook een uitbreiding van het openbaar vervoer zodat er ook buiten de schooluren naar Wildert of Wuustwezel kan worden gegaan. De verwarming in de school kan ook lager door twee keer per week een dikketruiendag te houden. Verder denken we ook aan herbruikbare bekers op feestjes en fuiven, digitale borden in plaats van plakzuilen, veiligere fietspaden vooral in de Stationsstraat en het kruispunt stationsstraat/Nieuwstraat, meer openbare vuilnisbakken en nog meer fluoacties.”

Realiseren

De gemeente reageerde positief. “Jullie voorstellen zullen we tijdens onze volgend schepencollege bespreken en wie weet kunnen we over enkele maanden sommige van jullie voorstellen realiseren”, aldus de burgemeester. Schepen van Milieu Helmut Jaspers licht toe wat de gemeente al wel ondernomen heeft. “Er werden al heel wat initiatieven genomen en er staan er nog op de planning. Zo werden gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen, werken we een systeem van autodelen uit, hebben we heel wat duurzaamheidspremies, vormen we dennenbossen om tot loofboombossen, zetten we in op extra fietspaden en bannen we het gebruik van pesticiden. De gemeente ontkent niet dat er nog veel werk op de plank ligt en blijft zich daarom inzetten om van Essen een nog gezondere plek te maken.”