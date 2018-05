Leerlingen DBM behalen tweede plaats in Solar Olympics 01 juni 2018

De leerlingen van het tweede jaar techniek-wetenschappen van DBM-Essen hebben een welverdiende tweede plaats behaald op de Solar Olympics in de technische klasse. Groep-T in Leuven organiseerde de wedstrijd waarbij het de bedoeling is om een gadget te bedenken dat werkt op zonne-energie. De leerlingen moesten hun idee insturen om geselecteerd te worden. "Het VVV in Essen organiseert al een tijdje de luisterwandeling 'Elfje Fien' en zocht naar een vervolg op dit verhaal", vertelt leerkracht Hans De Ridder, leraar praktijk op DBM-Essen. "De bedoeling was om een draak te ontwerpen die de kinderen instructies geeft aan het begin van de wandeling."





(VTT)