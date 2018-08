Koen Wauters en Paul Michiels verrassen Essen 11 augustus 2018

Koen Wauters en Paul Michiels. Het waren maar twee van de artiesten die gisteren voor de nodige sfeer zorgden tijdens de tweede editie van Hans Francken Invites. De muziekproducer schreef teksten voor Clouseau, Stan Van Samang, Natalia en vele andere artiesten. Samen met de mannen van Essen Events organiseerde hij vorig jaar een eerste keer een concert waarbij de artiesten tot de laatste seconde geheim bleven. De succesformule werd ook dit jaar herhaald én met succes. De organisatie maakte gisteren ook bekend dat er in 2019 een derde editie komt. "We zijn met iets begonnen, dus moeten we dat voortzetten", lachen Hans Francken en Dave Vercauteren. Naast Koen Wauters en Paul Michiels stonden ook Meteoor, OT en de winnares van The Voice Kids op het podium. (VTT)