Klavertje vier voor goede doelen VERWATER HOUDT SLOTFESTIVAL VAN BENEFIET TOON VERHEIJEN

21 april 2018

03u14 0 Essen Het personeel van Verwater Tank & Industrial Services uit Essen zet dit weekend zijn beste beentje voor op het Klaverfestival. Dat is het orgelpunt van hun acties die ze de voorbije maanden organiseerden voor vier goede doelen. Zij krijgen zaterdagavond allemaal ongetwijfeld een mooie cheque.

Het personeel van de firma Verwater organiseert regelmatig acties voor het goede doel. Het bedrijf is gevestigd in Essen, maar is vooral actief in de Antwerpse haven. Omdat er vorig jaar nogal een substantieel bedrag werd verzameld, vond de werkgroep het geen slecht idee om op zoek te gaan naar meer goede doelen. "Voorwaarde was wel dat de goede doelen vooral draaien op vrijwilligerswerk en geen of niet te veel overheidssteun krijgen", vertelt Sarah Demartelaere van Verwater. "We hebben dan intern een oproep gedaan en kwamen uiteindelijk snel tot onze vier goede doelen. Primavera uit Merksem is een kleinschalige instelling die zich richt op de begeleiding van mensen met een beperking. Welzijnsschakel Kalmthout zet zich dan weer in voor minderbedeelden en Het Huis zet zich dan weer in voor kinderen. Daar kunnen ouders en grootouders samenkomen en werken aan het herstel met hun (klein)kinderen. De laatste is de vzw Stop Dierenmishandeling uit Stabroek. Daarmee was ons klavertje vier compleet."





Veel deelnemers

De voorbije maanden werden verschillende initiatieven georganiseerd. Eind december een kerstmarkt, begin januari een succesvolle quiz in de Heuvelhal en een wandeling in de Hobokense Polders. "We hadden telkens héél wat deelnemers", vertelt Sarah. "En we hebben zowat alle weertypes gehad. Alleen het warme weer ontbrak, maar dat krijgen we dan op ons slotfestival. We hopen in elk geval op een massa volk zodat we de vier goede doelen een mooie cheque kunnen overhandigen."





Het Klaverfestival vindt plaats op de terreinen aan de Diesterweg in Kalmthout. Om 11 uur start het voetbaltornooi en tussen 13 en 17 uur staat alles in het teken van de kinderen. "Dan organiseren we een echte kinderkermis", vertelt Sarah. "Vanaf 17 uur starten de optredens van de Cheerleader Academy en enkele muziekgroepjes The Pick Hardo Bros en Crumb. We hebben ook nog een barbecue en de avond wordt na de overhandiging van de cheques afgesloten met een optreden van dj Robert Abigail (Mojitosong, red). Overal zullen uiteraard ook foodtrucks staan en dergelijke. Om 22 uur sluiten we af, want het is echt de bedoeling er een familiefeest van te maken. Voor herhaling vatbaar? Er is veel tijd ingekropen, maar we hebben het met plezier gedaan."