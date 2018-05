Kindergemeenteraad zet vlaggetjes op hondenpoep 31 mei 2018

02u27 0

De leden van de kindergemeenteraad van Essen hebben tijdens hun laatste zitting van dit schooljaar de handen uit de mouwen gestoken. Ze trokken met grijpertjes, vuilniszakken, vlaggetjes en afficheborden van de zwerfvuilcampagne 'in de vuilbak' op pad om zwerfvuil en hondenpoep te lijf te gaan.





Ze vertrokken aan de Hondsberg en in de Kloosterstraat. Dat zijn niet toevallig twee plaatsen waar er veel meldingen komen van hondenpoep. "We hebben overal vlaggetjes in de poep geplaatst om te laten hoe veel er ligt en dat dat vor niemand leuk is", vertellen de kinderen.





"Hopelijk valt het op en ruimen hun baasjes alles voortaan op." (VTT/