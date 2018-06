Kindergemeenteraad geniet van ijsje 08 juni 2018

De kindergemeenteraad van Essen is een laatste keer bij elkaar gekomen dit werkjaar en dat verdient natuurlijk een leuk afscheid. Eerst gingen de raadsleden de straat op om zwerfvuil op te ruimen en en vlagjes te steken in de hondendrollen. De Hondsberg, Kloosterstraat, Kammenstraat, Lazaret en een stuk Stationsstraat werden opgeruimd. Overwegend veel sigarettenpeuken maar in de zakken zaten ook batterijen, kranten, zakjes hondenpoep, blikjes. Achteraf zijn alle kinderraadsleden een ijsje gaan eten om het werkjaar af te sluiten.





(VTT)