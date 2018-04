Kiekenhoeve zoekt nieuwe uitbaters 24 april 2018

De gemeente is op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor brasserie De Kiekenhoeve aan het park Hemelrijk. Kandidaten zijn welkom op 7 mei voor een plaatsbezoek. De Kiekenhoeve is een gerestaureerde abdijhoeve aan het toeristisch centrum en het Karrenmuseum. Ook het sportpark Hemelrijk ligt ernaast. De concessie wordt verleend voor een termijn van dertig jaar maar deze termijn is onderhandelbaar. De offertes worden beoordeeld en vergeleken op basis van vier gunningscriteria en op een totaal van 100 punten. De kandidaat met de hoogste totaalscore, wordt concessionaris van De Kiekenhoeve. De offerte moet de gemeente bereiken ten laatste op 8 juni om 12 uur. (VTT)